Bloemenman Ron kan gerust zijn: hij krijgt zijn plek op Willem Royaardsplein terug

DEN HAAG - De Bloemendoos krijgt na de renovatie van het winkelcentrum gewoon weer een plek op het Willem Royaardsplein in Den Haag. Die belofte deed wethouder Joris Wijsmuller (HSP) donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Den Haag.

Afgelopen week luidde de eigenaar van de bloemenkiosk de noodklok . Hij dacht dat de gemeente hem had beloofd dat hij na de grondige vernieuwing van het winkelcentrum Duinzigt weer terug mocht keren. Maar later kreeg hij weer een brief van de gemeente waardoor er grote onduidelijkheid ontstond. Daarin stond dat een aanvraag voor een vergunning weinig kans zou maken. ‘Mijn vertrouwen in de gemeente is nu weer gezakt tot nul,’ aldus eigenaar Ron van den Hoogenband deze week.Een groot deel van de raad wilde tijdens een debat over de vernieuwing van Duinzigt weten wat er precies aan de hand is. Volgens de wethouder had de ondernemer een algemene brief van de gemeente gekregen, die is verstuurd aan alle standhouders. Maar hij verzekerde dat de drie ondernemers met een standplaats op het Willem Royaardsplein daar ook weer ‘op een goede plek’ kunnen terugkeren. ‘We gaan ook in gesprek met die ondernemers om die duidelijkheid te bieden.’De laatste tijd was er veel meer onrust ontstaan over de grootschalige opknapbeurt van het plein, waar mensen niet alleen boodschappen doen, maar ook vaak voor de gezelligheid bij elkaar komen.Daar komt na de renovatie een nieuwe grote vestiging van Albert Heijn. Bovendien stond in de plannen dat er nog plek zou worden gemaakt voor een tweede grote supermarkt. Bewoners en veel politiek partij vreesden dat er daardoor te weinig ruimte over zou blijven voor bankjes en ruimte. Bovendien zouden twee grote supermarkten wel erg veel verkeer trekken.Tijdens een werkbespreking met alle betrokken partijen werden onlangs al de gemoederen grotendeels gesust. En nu bepaalde de raad ook nog dat de tweede supermarkt niet al te groot mag worden.