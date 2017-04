Leerlingen De Oranjerie spelen 'The Passion' na: 'Was wel even spannend'

ZOETERMEER - Zeg je Pasen, dan zeg je ook The Passion. Donderdagavond werd in Leeuwarden door veel bekende Nederlanders het verhaal over de kruisiging en de wederopstanding van Jezus Christus opgevoerd. Maar ook veel dichter bij huis vond er een Passion plaats, namelijk in Zoetermeer, waar leraren en leerlingen van basisschool De Oranjerie voor de vierde keer het verhaal opvoerden.

'In het begin was het wel even spannend', zegt Indy, die de rol van Maria vertolkte. 'Je staat voor allemaal mensen die naar je kijken, maar na een paar nummers is het wel normaal', geeft ze niet veel later toe. Voor scholier Quinten was het alweer de derde keer dat hij mee mocht doen: 'Ik vind het gewoon leuk om mee te doen en te zingen', zegt hij met een grote glimlach.Saskia Verwoerdt werkt als juf op de Zoetermeerse basisschool en heeft de voorstelling gecoördineerd. Na afloop viel er een last van haar schouders en ze kijkt dan ook met een zeer positief gevoel terug op de uitvoering: 'Ja, het ging echt super', zegt ze blij. 'Ik ben echt heel tevreden en trots. Dat zoveel kinderen hun talenten hebben laten zien, dat vind ik echt heel gaaf.'De school heeft audities gehouden in aanloop naar The Passion: 'Er deden 91 kinderen mee, maar een veelvoud zou graag een rol willen in de voorstelling', zegt Verwoerdt. De voorstelling vond plaats op het schoolplein en vele honderden familieleden en schoolgenootjes waren aandachtig toeschouwer.In aanloop naar The Passion werd er een ware zoektocht naar Jezus georganiseerd. Deze rol was altijd voor meester Jerremy, maar die heeft een baan op een andere school gekregen. De keuze voor de hoofdrol, die zowel door een leerling als door een volwassene werd gespeeld, viel op Albert Buschgens, vader van twee scholieren. En hij was wat blij met zijn verkiezing: 'De ouders hebben mij gekozen, het is geweldig om hieraan mee te mogen doen.'Volgend jaar wordt het de vijfde keer dat de basisschool The Passion organiseert en ook dan zullen veel leraren en leerlingen mee willen doen: 'Het is hier echt een ding waar we met z'n allen lang naar uitkijken. Misschien willen ze straks The Passion van TV wel hier met ons doen', lacht Verwoerdt.