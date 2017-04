Zorg en ondersteuning aanvragen in Den Haag wordt makkelijker

DEN HAAG - Mensen in Den Haag die zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen die in de toekomst makkelijker aanvragen. Desnoods kunnen ze zelfs op een bierviltje een verzoek daartoe bij de gemeente indienen en dan nog wordt zo'n vraag behandeld, beloofde wethouder Karsten Klein (CDA) donderdagvond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De Haagse Rekenkamer constateerde eind februari dat het nu nog veel te moeilijk is om hulp te krijgen in een uitgebreid onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).De Rekenkamer signaleerde dat veel burgers drempels ervaren in de toegang tot maatschappelijke ondersteuning. Zo blijkt het ingewikkeld om bij de gemeente te melden welke steun iemand nodig heeft. Een deel van de mensen wordt zelfs al afgewezen voordat ze zich kunnen melden, aldus de Rekenkamer. Maatschappelijke ondersteuning gaat om gemeentelijke voorzieningen als begeleiding thuis, woningaanpassingen, vervoersmiddelen, opvang en beschermd wonen. Dat leidde toen tot verontruste reacties in de gemeenteraad Klein zei tijdens de vergadering dat hij eerst grote vraagtekens had bij het rapport van de Rekenkamer. Maar toen de wethouder de kritiek had laten bezinken, zag hij ook goede punten in het rapport. Hij neemt nu vrijwel alle aanbevelingen over.Daarom komt er per 1 juli een nieuwe, makkelijker manier van aanmelden. Veel partijen in de gemeenteraad vonden dat wel erg laat. Maar volgens de wethouder moet er veel geregeld worden voordat een nieuw en simpeler systeem in werking kan treden. En, zei hij ook, tot die tijd zal niemand die hulp nodig heeft, die hoeven te missen. Want bijvoorbeeld bij servicepunten van de gemeente, kunnen mensen worden geholpen bij het invullen van de vaak moeilijke formulieren op de computer.