Nieuwe fietsbrug over A4 bij Den Haag krijgt opvallend 'icoon'

DEN HAAG - Bij of op een nieuw aan te leggen fietsviaduct over de snelweg A4 komt waarschijnlijk een ‘icoon'. Een flink object dat automobilisten die onder het viaduct doorrazen erop moet wijzen dat ze ook makkelijk op de fiets naar Den Haag kunnen. Een forse meerderheid in de Haagse gemeenteraad heeft donderdagnacht ingestemd met een voorstel daarvoor van HSP-raadslid Gerwin van Vulpen.

Het fietsviaduct is onderdeel van het zogeheten Trekfietstracé door de Vlietzone. Deze route loopt vanaf de opening in de geluidswal langs de A4 aan de zijde van Ypenburg/Boswijk tot en met de oversteek van de Westvlietweg. Het idee erachter is dat mensen zo op een snelle manier van Ypenburg naar het centrum van Den Haag kunnen fietsen.



De burg over de snelweg zou ooit bijzonder worden. Maar vanwege de kosten, is uiteindelijk gekozen voor een sobere variant. 'Het is zo een wel erg anonieme brug geworden,' aldus Van Vulpen. 'Als je er straks onderdoor rijdt, zie je bijna niet wat het is. Het kan ook een brug zijn voor voetgangers, of pijpleidingen. En daarmee laten we een kans liggen. Want hier rijden jaarlijks miljoenen mensen onderdoor.'



Licht



Vandaar zijn idee om de brug te voorzien van een 'icoon'. Het raadslid wil niet te dwingend zijn in waar dat toe moet leiden. 'Maar misschien iets met licht, zodat het ook ’s avonds opvalt.'



