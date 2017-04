Gezin ontsnapt aan de dood na vrijkomen koolmonoxide op boot

Brandweer op de boot in Roelofarendsveen. | Foto Regio15

ROELOFARENDSVEEN - Een gezin van zes mensen is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de dood ontsnapt. De familie – drie volwassenen en drie kinderen - lag te slapen op een gehuurde boot die was aangemeerd bij Yachtclub Noorderhem in Roelofarendsveen. Door een technisch mankement was er echter koolmonoxide in de kajuit terecht gekomen.

De vader van het gezin werd wakker, voelde zich niet goed en besloot richting de jachtclub te lopen. Daar was op dat moment nog een voormalige politieagente aanwezig. Die zag direct dat er iets niet in orde was.



Daarop werden onmiddelijk de hulpdiensten ingeschakeld. Naast brandweer en politie werden er ook twee ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd.



Ziekenhuis



Alle gezinsleden zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de brandweer is zeer waarschijnlijk een technisch mankement ervoor verantwoordelijk dat koolmonoxide in de boot was geraakt.



Een woordvoerder zegt dat het ‘zeer ongewis’ is hoe het af was gelopen met de familie als de vader niet was wakker geworden.



