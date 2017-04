Tram 19 enige tijd gestremd vanwege aanrijding in Leidschenveen

DEN HAAG - Tram 19 van Delft naar Leidschendam heeft vrijdagochtend enige tijd niet gereden vanwege een aanrijding. Inmiddels rijdt de tram weer, maar wel met vertraging. Dat meldt de HTM.

Op de Laan van Leidschenveen in Den Haag was een tram in botsing gekomen met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De hele route van de tramlijn is tijdelijk stilgelegd. Ook was de Donau in de richting van de A12 afgesloten voor het verkeer.De HTM adviseerde reizigers tijdens de stremming zoveel mogelijk gebruik te maken van de lijnen 1 en 15 en Connexxion-bus 30. Volgens nieuwswebsite Regio15 zijn er bij de aanrijding geen gewonden gevallen.