Leidse bloemenarrangeur werkt met 30 man aan bloemenzee in Vaticaanstad

De bloemen voor een eerdere editie van de paasmis (Archieffoto: ANP)

DEN HAAG - Zo'n dertig mensen uit onze regio zijn in Vaticaanstad bezig met het versieren van het Sint Pietersplein voor de paasviering van aanstaande zondag. Traditioneel komen de bloemen voor de paasmis grotendeels uit Zuid-Holland. Onder leiding van bloemenarrangeur Ewald Jamin uit Leiden wordt de bloemenzee klaar gemaakt.

'Het meeste werk moet op zaterdag worden gedaan,' zo vertelt Jamin, 'dan zijn we daadwerkelijk bezig op het plein. In de dagen ervoor worden alle bloemen klaar gemaakt, dat doen we achter de Sint Pieter.' De bloemen worden bewaard in gekoelde ruimtes in Vaticaanstad, zodat ze er zondag nog steeds vers uit zien.



De jaarlijkse paasmis 'Urbi et orbi', latijn voor 'voor de stad en voor de wereld', wordt zondag gevierd. De paus spreekt dan tienduizenden gelovigen toe. De mis wordt wereldwijd uitgezonden op televisie. Voor de bloemenleveranciers is dat mooie reclame. De twee vorige pauzen bedankten Nederland voor de bloemen in het Nederlands, maar paus Franciscus doet het in het Italiaans. Voor Jamin is dat prima: 'er zijn veel meer mensen die Italiaans verstaan.'



Uit de regio



Gevraagd naar wat er dit jaar anders is aan de bloemen hoeft Jamin niet lang na te denken. 'We hebben veel snijbloemen, en meer bloemen uit de regio. Ridderspoor uit Voorhout, lelies, hyacinthen, tulpen, ja noem maar op.' En of ze de paus nog gaan ontmoeten? 'Dat weet je nooit van te voren, maar misschien zondag na de mis.'