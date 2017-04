Kapotte accu lijkt oorzaak van gasvergiftiging op jacht in Roelofarendsveen

ROELOFARENDSVEEN - Een kapotte accu is er hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van dat zes mensen onwel zijn geworden op een boot bij Yachtclub Noorderhem in Roelofarendsveen. Dat zegt de beheerder, Ron Azier, vrijdagochtend op Radio West. In de jachthaven aan het Braassemermeer raakte in de nacht van donderdag op vrijdag een gezinvan drie volwassenen en drie kinderen onwel. Ze sliepen op een gehuurd jacht.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving lijkt het erop dat knalgas de oorzaak is van de onwelwordingen. Dat gas ontstaat wanneer een accu wordt opgeladen. 'En in dit geval was de acculader kapot,' zegt Azier. 'Daardoor is de accu gaan koken en kon het gas vrijkomen.'De vader van het gezin werd donderdagnacht wakker, voelde zich niet goed en besloot richting de jachtclub te lopen . Daar was op dat moment nog een voormalige politieagente aanwezig. Die zag direct dat er iets niet in orde was. Daarop werden de hulpdiensten ingeschakeld.Azier was op dat moment nog in de jachtclub aanwezig en zag de vader. Hij oogde volgens hem 'versuft'. Ook roken de gezinsleden volgens hem naar gas. 'Ze hebben ontzettend veel geluk gehad.'Wel wil de beheerder nog een oproep doen aan iedereen die op een boot slaapt: 'Je kan dit soort problemen heel simpel voorkomen door een melder in je boot te plaatsen. Dat kost een paar tientjes, maar dan kan je levens redden,' zo besluit hij.