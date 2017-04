Bloemenman Duinzigt: 'Blij dat ik terug mag komen'

DEN HAAG - Hij is 'hartstikke blij en zeker positief'. Ron van den Hoogenband van bloemenkiosk de Bloemendoos op het Willem Rooyaardsplein in Den Haag. Donderdagavond besloot de gemeenteraad dat hij met zijn kiosk mag terugkeren na de verbouwing van het plein bij winkelcentrum Duinzigt. Eerder was er sprake van dat de kiosk moest verdwijnen.

Toch is Van den Hoogenband nog niet helemaal gerustgesteld: 'We moeten nu nog vechten om terug te komen als vaste kiosk. Maar met zoveel steun uit de politiek en toezeggingen van de wethouder denk ik dat het goed komt.' Een terugkeer met een mobiele kiosk ziet hij niet zitten: 'iedere ochtend zo'n karretje op zijn plaats zetten is me toch iets te veel.'Het Willem Rooyaardsplein wordt opgeknapt. De eigenaar van het winkelcentrum, projectontwikkelaar WPRI, wil onder meer extra appartementen bouwen. Ook was er een plan voor een tweede supermarkt en de bloemenkiosk moest verdwijnen. Bewoners en ondernemers op het plein zagen weinig in de plannen, tot de gemeente zich er mee ging bemoeien In de vergadering van donderdagavond beslist de gemeenteraad nu dus dat de bloemenman mag blijven. Ook sneuvelt het plan voor de tweede supermarkt. Ron van den Hoogenband is dankbaar voor de steun uit de raad. 'Vooral Groep de Mos en de VVD, maar eigenlijk iedereen die mij heeft gesteund, want ze hebben ook een statement gemaakt voor alle andere kiosken in Den Haag. Dit is een teken van de gemeente dat projectontwikkelaars meer rekening moeten houden met de ondernemers,' aldus de blije bloemenman.