Na rumoer om giftige stof: water bij jou uit de kraan is 'gewoon veilig', zeggen drinkwaterbedrijven

DEN HAAG - Het kraanwater in onze regio is 'veilig en betrouwbaar'. Dat stellen de drie drinkwaterbedrijven in de regio in reactie op berichten over lozingen door het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. Dit bedrijf loost de stof GenX in de rivier de Merwede. Het heeft daar een vergunning voor.

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland maken zich zorgen over de lozing van GenX en de gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater, zo schrijft het AD vrijdag. Ze zouden de vergunning willen bijstellen en uiteindelijk de lozingen willen verbieden. Maar op dit moment is er nog geen gevaar, zo stellen de drinkwaterproducenten in Zuid-Holland.Oasen, dat voor het kraanwater zorgt in de Krimpenerwaard en de regio's Gouda en Alphen aan den Rijn, twittert in een reactie: 'Het drinkwater van Oasen is veilig en betrouwbaar. We vinden nergens de stof Genx boven de zeer strenge norm.' Volgens het AD is de stof wel aangetroffen in het water in Lekkerkerk, maar volgens Oasen wordt de norm dus niet overschreden. De woordvoerder van Oasen heeft nog niet gereageerd op een verzoek van Omroep West om telefonisch commentaar.Dunea verzorgt het water in Den Haag, Zoetermeer, Leiden, en de Duin- en Bollenstreek. Het haalt grondwater uit de duinen, en pompt ook rivierwater vanuit de Afgedamde Maas in Noord-Brabant naar de regio. Een woordvoerder laat weten dat dit water niet is onderzocht op de aanwezigheid van GenX, maar dat het er eigenlijk niet in kan zitten omdat het innamepunt in Brabant stroomopwaarts is van Dordrecht.Delft en het Westland krijgen hun water van Evides, dat zijn water oppompt in de Brabantse Biesbosch. Ook dat innamepunt is stroomopwaarts van Dordrecht. 'De vervuiling waarvan sprake is in de media betreft de rivier de Merwede. De bronnen van Evides liggen elders,' zo schrijft het bedrijf op zijn website. 'Het drinkwater dat Evides levert is betrouwbaar.'