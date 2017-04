Duplan schrikt van opvallende statistiek: 'Daar heb ik niet over nagedacht'

DEN HAAG - Edouard Duplan is dit seizoen nog niet heel vaak trefzeker geweest voor ADO Den Haag. Slechts twee keer wist hij pas te scoren. Zelf vindt hij dat aan de magere kant en dus is er in de laatste wedstrijden nog werk aan de winkel voor hem. ‘Ik hoop dat ik dat aantal een beetje kan corrigeren, zo aan het eind van het seizoen’, aldus de Fransman.

‘Twee goals is gewoon te weinig. Dat is jammer en ben er zeker niet blij mee, want ik moet er gewoon meer maken', geeft hij eerlijk toe. Onder Zeljko Petrovic was Duplan een nummer 'tien'. Fons Groenendijk stelt hem vaak op als linksbuiten.De laatste goal van Duplan dateert van half november. Toen schoot hij het enige doelpunt in het verloren duel tegen FC Groningen binnen (2-1).Wat opvalt dit seizoen: in de wedstrijden dat Duplan scoorde, liep ADO Den Haag niet met de drie punten het veld af. Het uitduel met Groningen ging dus verloren. Uit bij Roda JC werd het gelijk (1-1). ‘Is dat zo? Daar heb ik niet zo over nagedacht. Maar wat mij betreft is twee dan een prima aantal. Als we dan maar blijven winnen’, lacht hij.Bekijk hieronder wat Duplan zegt over het aanvoerderschap. In de tijd dat Aaron Meijers geblesseerd was droeg hij de band, maar het lukte ADO Den Haag toen niet om te winnen.