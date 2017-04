Voorbeschouwing ADO Den Haag - PSV: laatste Haagse overwinning is 26 jaar geleden

DEN HAAG - Als je alleen naar de statistieken kijkt, maakt ADO Den Haag zaterdagavond tegen PSV weinig kans. Uit de laatste tien ontmoetingen in Den Haag pakte de residentieclub slechts twee punten. Voor de laatste competitieoverwinning op Haagse bodem moeten we 26 jaar terug, naar 1 april 1991. Toen won FC Den Haag met 3-0. ‘Ik kan niets met die statistieken. Zeker nu niet, want in deze fase van de competitie gebeuren rare dingen’, zegt ADO-trainer Fons Groenendijk.

Groenendijk kan tegen PSV over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen Danny Bakker is, los van de langer afwezige Gervane Kastaneer en Kevin Jansen, twijfelachtig. Hij wordt vervangen door Donny Gorter.‘Verder kies ik voor dezelfde tien namen als tegen Groningen’, aldus Groenendijk, die zich niet gaat aanpassen aan PSV. ‘Aan het begin van de competitie speelden we defensiever op het middenveld. Nu met Nasser El Khayati is het aanvallender. Dat laat ik tegen PSV ook zo. El Khayati was vorige week met twee doelpunten en een assist heel belangrijk.’De laatste keer dat ADO Den Haag een punt tegen PSV pakte was op 11 augustus 2015. Door een wereldgoal van doelman Martin Hansen, hij schoot in de blessuretijd ADO middels een bal achter zijn standbeen naast PSV, pakte de Haagse formatie een punt.In totaal speelden beide clubs 42 keer op eredivisieniveau tegen elkaar. Zeven keer pakte ADO de volle buit, veertien keer kende de wedstrijd geen winnaar en 21 keer was PSV de betere ploeg.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV is zaterdagavond vanaf 19.00 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Het commentaar is van Jim van der Deijl en Bart Nolles.Bas NijhuisPSV – ADO Den Haag 3-1PSV – ADO Den Haag 2-0ADO Den Haag – PSV 2-2ADO Den Haag – PSV 2-3PSV – ADO Den Haag 1-0PSV – ADO Den Haag 2-0ADO Den Haag – PSV 2-3