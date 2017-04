Toeristen ontsnappen aan dood door giftig gas: 'We zijn enorm geschrokken'

ROELOFARENDSVEEN - Het gezin dat in de nacht van donderdag op vrijdag onwel werd op een boot in Roelofarendsveen is erg geschrokken, vertelt een van de slachtoffers tegen Omroep West. De Zwitserse man was met zijn vrouw, drie kinderen, de oma van zijn kinderen en een poes een paar dagen op vakantie in Nederland toen het donderdagnacht bijna helemaal mis ging. Het gezin ontsnapte aan de dood na het vrijkomen van een giftig gas op hun boot. Met de slachtoffers gaat het naar omstandigheden goed.

De man werd donderdagnacht wakker in de jachthaven aan het Braassemermeer. Hij voelde zich niet goed en besloot naar Yachtclub Noorderhem te lopen. Daarmee heeft hij waarschijnlijk zes mensenlevens en een poezenleven gered, zegt een voormalige politieagente, die toevallig in het clubhuis was toen de man daar aankwam. 'Normaal gesproken is het clubhuis om half twaalf al gesloten en is er daarna niemand meer. Maar omdat er vandaag een groot internationaal zeilevenement begint, was het druk in de haven', vertelt ze.De voormalig politieagente zag direct dat het niet goed met de man ging. 'Hij was de weg kwijt en hij keek raar uit z'n ogen. Ik zei tegen hem dat hij zijn gezin van de boot moest halen. Hij had zelf helemaal niet meer door wat er aan de hand was.'De vrouw heeft vervolgens de hulpdiensten gebeld. 'Een van de kinderen, een jongetje, kwam helemaal bibberend het clubgebouw van de jachtvereniging binnen', vertelt ze. 'Toen de brandweer aan boord kwam en de deksel van de machinekamer haalde, kwam er een wolk van accuzuur en knalgas vrij. Het gezin had de gassen ingeademd.'Het lijkt erop dat het knalgas de oorzaak is van de onwelwordingen. Dat gas ontstaat wanneer een accu wordt opgeladen. 'En in dit geval was de acculader kapot,' zei beheerder Ron Azier op Radio West. 'Daardoor is de accu gaan koken en kon het gas vrijkomen.'Het gezin was een paar dagen op vakantie in Nederland. Het was zo druk in de haven vanwege het zeilevenement Magic Marine Easter Regatta, dat donderdag begint. Het is een internationaal evenement voor kinderen van 7 tot 15 jaar, die op hoog niveau zeilen.De zes Zwitsers hebben besloten hun vakantie af te breken. Na de gebeurtenissen wil de familie liever terug naar huis.