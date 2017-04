Masseur/fysiotherapeut gezocht voor Roparun

DEN HAAG - Zweet, soms tranen, kramp en de nodige blaren... Dat is de Roparun. Duizenden mensen rennen van 3 tot en met 5 juni weer van Hamburg of Parijs naar Rotterdam, een tocht van meer dan 500 kilometer. Een beetje voor de lol, maar vooral voor het goede doel; geld ophalen voor mensen met kanker.

Elk team van de Roparun bestaat uit ongeveer 25 mensen. Team 42 bestaat uit Cyber Security Specialisten. Het team zoekt nog sponsoren en mensen die kunnen helpen met de catering. Maar het belangrijkste waar ze met spoed naar op zoek zijn is een goede fysiotherapeut!



Ben jij of ken je een ervaren fysiotherapeut, neem dan contact met ons op via superdebby@omroepwest.nl



