Weer verdachten opgepakt voor overval waarbij man werd vastgebonden en bedreigd met wapen

Overval op woning Meerburgerkade in Leiden (Foto: Unity/Benjamin de Boer)

LEIDEN - De politie heeft donderdag opnieuw verdachten aangehouden voor een overval op een huis in Leiden eind september 2016. Het gaat om twee mannen van 26 en 27 jaar. Een arrestatieteam van de politie pakte het duo op in een huis in Rotterdam. Vorig jaar werd al een 21-jarige man uit Leiden aangehouden.





Na de aanhoudingen van donderdag, heeft de politie in Rotterdam ook twee huizen doorzocht. Bij de huiszoekingen zijn verschillende goederen in beslag genomen, wat precies is niet bekend gemaakt.





Vier mannen overvielen op 30 september een 54-jarige man in zijn huis aan de Meerburgerkade in Leiden. Ze bedreigden het slachtoffer met een wapen en bonden hem vast. De overvallers waren op zoek naar een kluis, maar die bleek een maand eerder al gestolen.

