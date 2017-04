Toch nog gevonden: Coenecoop College en bibliotheek nieuwe gebruikers gemeentehuis Boskoop

DEN HAAG - Het monumentale gemeentehuis in Boskoop heeft een nieuwe bestemming. Het Coenecoop College en de bibliotheek worden eind 2018 de nieuwe bewoners. Veel Boskopers zijn blij dat het voormalige raadhuis een gemeenschapsfunctie houdt. Al jarenlang is geprobeerd nieuwe gebruikers voor het pand te vinden en dat leverde veel gesteggel op, maar nu is het dan toch gelukt.

Ruim drie jaar geleden fuseerden de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude en sindsdien staat het gebouw leeg. De huidige locatie van het Coenecoop College is de Snijdelwijk. Dit ligt buiten het centrum van Boskoop.‘Daardoor komen eigenlijk alleen de kinderen uit de Snijdelwijk naar ons toe kwamen. Misschien ook nog een paar uit het centrum, maar de kinderen die aan de andere kant van de Gouwe wonen kunnen net zo makkelijk naar Alphen fietsen’, zegt rector Jan Rozema van het Coenecoop College. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal teruggelopen, mede door de locatie, zegt Rozema.Een van de andere bewoners van het oude raadhuis in Boskoop wordt de bibliotheek. De verhuizing van de bibliotheek aan de Babsloot is al langer de wens van het gemeentebestuur. Het pand aan de Babsloot is op en zal plaats moeten maken voor nieuwbouw. Nu de bibliotheek niet verhuist naar de huidige plek van supermarkt Albert Heijn omdat de nieuwbouwplannen in Boskoop Centrum-Zuid zijn afgeschoten, kan de bieb naar het raadhuis.Directeur Hester van Beek is blij met de nieuwe locatie: ‘Veel mensen uit Boskoop hebben ook echt emotioneel iets mee, ze zijn er bijvoorbeeld getrouwd. Het pand zal worden aangepast naar de huidige tijd, maar juist de trouwzaal en een aantal glas en loodramen blijven juist.’