Verwarrend: is Goede Vrijdag nou wel of niet een vrije dag?

REGIO - Het is Goede Vrijdag en voor veel mensen is dat het begin van een lang, vrij paasweekend. Ook de meeste scholen zijn gesloten. Maar niet allemaal. Anoushka Warmenhoven vroeg zich vrijdag tijdens de vergadering van Omroep West op Facebook af waarom haar kind wel gewoon naar school moest. Waarom is Goede Vrijdag niet overal een vrije dag?

Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland. Dat betekent alleen niet meteen dat je ook recht hebt op een vrije dag. Omdat het niet in de wet is vastgelegd, mogen scholen en werkgevers zelf bepalen of het een vrije dag is.De meeste scholen kiezen ervoor om dicht te gaan. Toch zijn er uitzonderingen. Dat heeft te maken met het aantal roostervrije dagen dat een school mag inplannen. Middelbare scholen mogen naast de 55 vakantiedagen nog twaalf roostervrije inplannen. Scholen die vandaag open zijn, kunnen dus op een andere dag hun deuren sluiten.Leerlingen van het Dalton in Den Haag moeten om die reden gewoon naar school vrijdag. 'We hebben gekozen om vandaag open te zijn omdat na de meivakantie de examens beginnen. Daar willen we nu nog een extra dag voor uittrekken om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden', legt Hans Luyendijk van de school uit.Ook het Pleysier College in Delft, het Erasmus College in Zoetermeer, het Adelbert College in Wassenaar en het Rijnlands Lyceum Wassenaar laten aan Omroep West weten dat ze open zijn op Goede Vrijdag om een langere meivakantie te kunnen houden.Volgens Jan-Willem Swane van de Onderwijsinspectie houden de scholen zich daarmee aan de landelijke voorschriften: 'Elke school heeft de ruimte zijn eigen vrije dagen in te voeren of een vakantie te verlengen en heeft de plicht van een minimale hoeveelheid les. Dat kan per school verschillen, afhankelijk van wat voor leerlingen een school heeft of wat er verder op de planning staat in een schooljaar.'Goede Vrijdag is dus geen verplichte vrije dag. Een troost voor alle leerlingen die gewoon vroeg op moesten staan vandaag: als het goed is zijn zij binnenkort op een dag vrij waarop de meesten gewoon naar school moeten.