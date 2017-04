Haagse lefgozer (13) is ondernemer: ‘Ik word geen miljonair, maar heb wel heel veel lol’

Foto: Roderik Rotting, ThisIsTheHague

DEN HAAG - Hij is nog maar 13 jaar en heeft nu al zijn eigen bedrijfje. Brent Meelhuysen uit Den Haag begint eind april met The Hague Bike Tours, een toeristische fietsroute door de stad. 'Dit is een veel leukere manier om geld te verdienen dan met vakkenvullen in de supermarkt en je verdient ook meer', zegt Brent.

De fietsroute begint bij Paleis Noordeinde. 'Ik vind dit een van de mooiste paleizen van Den Haag', zegt hij. 'Het is natuurlijk het werkpaleis van de koning en het staat op een van de mooiste plekken van de stad. Ik vind het Noordeinde zo mooi omdat het een imposant plein is met echte Haagse straten eromheen.'



De tocht gaat verder naar de Plaats, waar de gebroeders de Witt zijn vermoord, en langs andere historische plekken in het centrum. 'Daarna gaan we de binnenstad in en fietsen we naar het Bakkertje in de Oude Molstraat. Daar hebben we even pauze om de lekkerste brownie van de stad te eten. De Oude Molstraat is de gezelligste straat van Den Haag. Het is er klein en er staan mooie, historische panden.'



Fietshuur



Brent vraagt 22,50 euro voor de drie uur durende tocht door Den Haag. 'Daar zit de huur van de fiets bij en wat te eten in de Oude Molstraat', vertelt hij. Hij is begonnen met de fietstour omdat hij dacht dat hij het beter kan dan de al bestaande tours.



'Ik ging al vaker mee met dit soort fietstours maar die kwamen op mij over als een soort spreekbeurt. Dan dacht ik: ; Kom op, stap op die fiets om weer verder te gaan'. Ik wil dat beter doen en mensen meer betrekken bij de tour, zodat ze ook vragen kunnen stellen bijvoorbeeld.'



Jonge leeftijd



Hij krijgt veel reacties vanwege zijn leeftijd. 'Ook bij de Kamer van Koophandel keken ze verbaasd op. Maar ik vind het alleen maar leuk om hier mee bezig te zijn.'



Hij verwacht geen miljonair te worden met zijn bedrijf. 'Dat denk ik niet, maar het is leuker en het verdient ook beter dan bijvoorbeeld vakkenvullen in de supermarkt of een krantenwijk. Dus geen miljonair maar wel heel, heel veel lol.' Op 28 april heeft Brent zijn eerste fietstour.