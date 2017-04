Oogblessure Kastaneer zorgt na afgeketste transfer nu ook voor einde seizoen

ADO-speler Kastaneer geblesseerd (foto: www.soccratesimages.com)

DEN HAAG - De oogblessure die Gervane Kastaneer in januari van dit jaar heeft opgelopen zette niet alleen een streep door een overgang naar het Duitse FSV Mainz, maar nu ook door het voetbalseizoen 2016/2017. De aanvaller komt de resterende weken niet meer in actie. ‘Niet op korte termijn’, zegt ADO-trainer Fons Groenendijk.

‘Hij is druk bezig met zijn revalidatie. Dat heeft tijd nodig. Het is daarom moeilijk in te schatten wanneer hij terug komt’, vervolgt de Haagse trainer. Kastaneer werkt een individueel trainingsprogramma af en is nog niet op het trainingsveld te bewonderen.



De kans dat de bewuste wedstrijd tussen ADO Den Haag tegen PEC Zwolle de laatste wedstrijd van Kastaneer in het shirt van ADO is geweest, is ook aanwezig. De aanvaller beschikt over een aflopend contract. Gesprekken tussen ADO Den Haag en de zaakwaarnemer van Kastaneer zijn gaande, maar hebben nog niet tot contractverlenging geleid.



Door: Sportredactie Correctie melden