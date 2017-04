Boer krijgt postzakken vol kaarten van kinderen

(Foto: Natuurmonumenten) (Foto: Natuurmonumenten)

DELFGAUW - Boer Tim van Bregt uit Delfgauw is een van de boeren die zich hard maakt voor de weidevogels en om zijn inzet aan te moedigen hebben ruim 900 kinderen een kaart voor hem geschreven. Een aantal van hen ging vrijdagochtend bij hem langs om hem de kaarten te geven.

Oerrr, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, had de kinderen gevraagd aan de weidevogelvriendelijke boer te laten weten dat ze erg blij zijn met zijn werk. Wat hij doet is belangrijk, omdat veel weidevogels door veranderingen in de landbouw op sommige plekken zijn verdwenen.



Oerrr laat weten dat in de huidige landbouw wordt gewerkt met lange waterstanden en veel mest in de weides. Dat is goed voor de boeren, die daardoor eerder en vaker kunnen maaien. Maar het is slecht voor de eieren en jonge kuikens van de weidevogels. Ze overleven de maaibeurten vaak niet. Daarnaast leven in de eentonige weilanden ook te weinig insecten om de jonge dieren te voeden.



Machines



Maar bij boer Tim staan de weidevogels op de eerste plaats. In de eerste helft van het jaar komen er op zijn grasland nauwelijks machines. 'Het voorjaar is voor de vogels', zegt boer Tim erover.