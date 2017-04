Misschien komen er andere rechters in proces tegen ouders van Tristan: advocaten eisen wraking

DEN HAAG - De advocaat van de verzekeringsmaatschappijen van de ouders van Tristan van der Vlis, Reaal en Vivat, heeft vrijdag een wrakingsverzoek bij de rechtbank Den Haag ingediend. De reden van de wraking kan een woordvoerder van de rechtbank vrijdagmiddag niet geven.

De ouders van Tristan, die zes jaar geleden in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn zes mensen doodschoot en daarna zichzelf , zouden woensdag gehoord worden door de rechter. Het hangt af van de beslissing van de wrakingskamer of dat woensdag doorgaat.Een groep nabestaanden had de ouders van Tristan aangeklaagd , ze verwijten hen nalatigheid omdat ze signalen van ontsporing van hun zoon zouden hebben genegeerd.Het wrakingsverzoek wordt dinsdagochtend behandeld door de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag. Wraking betekent dat advocaten willen dat er andere rechters komen om de zaak te behandelen. Vaak heeft dat te maken met een vermoeden dat leden van de rechtbank niet onpartijdig zijn, bijvoorbeeld als er sprake lijkt van belangenverstrengeling.