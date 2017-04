Honderdste uitzending Parkroad Café op de radio: 'Hadden we dit verwacht? Natuurlijk, gek!'

DEN HAAG - Twee belhamels in één studio leverde blijkbaar een vruchtbaar idee op. Deze vrijdagavond is al weer de honderdste uitzending van Parkroad Café op Radio West. Geestelijk vaders van het programma Erik Kuijlaars en Fred Zuiderwijk begonnen ooit hun radio-avontuur in Zoetermeer, maar inmiddels hebben ze hun eigen café. En met succes.

'We kennen elkaar uit de muziekscene', vertelt Zuiderwijk. 'Ik ging samen met Gregor Bak een liedje maken voor de voedselbankactie . Erik heeft een geluidsstudio in Voorburg en bood aan het daar gratis op te nemen. Toen is het eigenlijk ontstaan.'Kuijlaars vertelde aan Zuiderwijk veel leuke verhalen van muzikanten die in zijn studio kwamen opnemen, zoals Triggerfinger en de Golden Earring. Hij zei die anekdotes graag te willen delen met het publiek en zo was Parkroad Café geboren.'Nou ja, we hebben een proefuitzending gemaakt. Maar daar viel ik bij in slaap. Ik zei tegen Erik: we moeten in de kroeg gaan zitten', aldus Zuiderwijk. De twee mannen hadden meteen een klik. Hoofdredacteur Renzo Veenstra was ook direct enthousiast over het plan van het tweetal. Zo kwamen ze op de radio terecht. En in cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer werd een locatie gevonden.'De eerste avond namen wij artiesten en andere mensen mee, De Boerderij zorgde voor barpersoneel en de techniek', vertelt Zuiderwijk. 'De eerste avond stond er een jongen alleen achter de bar, maar de tweede keer moesten ze al om negen uur hijgend barpersoneel gaan bijbestellen, want het werd hartstikke druk.'Toch begon het slepen met alle apparatuur naar Zoetermeer de twee tegen te staan. 'We werden er gek van. Daarom zijn we een tijdje in Voorburg gaan zitten in de studio van Erik. Daar stond toch alle apparatuur al.' Maar blijkbaar miste het illustere duo de tap toch wel.Zodoende kwam er zelfs een eigen café , aan de Nobelstraat in het centrum van Den Haag. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, vertelt Zuiderwijk: 'We hebben zes maanden verbouwd. Er zat een wietplantage in, het zag er echt niet uit. We moesten ons echt een weg banen door de modder en de lege heroïnespuiten. Er was een waas van muggen en blinde bijen', zegt hij met zijn typisch Haagse tongval.Tegenwoordig komt het Radio West -programma iedere vrijdagavond live vanuit het eigen café. 'Met dank aan Peter Snel die het geluid doet en Rob von Römer voor de techniek.' Op de andere dagen wordt via internet uitgezonden. 'Publiek is altijd welkom. We zijn ook een podium voor jong talent, dat vinden we belangrijk.'Intussen zijn er al veel bekende artiesten de revue gepasseerd op het podium in het Parkroad Café. 'Focus, Jan Akkerman, Owen Paul, de Golden Earring en zelfs George Baker', lacht Zuiderwijk. Met de band Coldplay heeft het programma een bijzondere band. 'Zijn zijn grote fans van ons, want zij vinden het ook belangrijk om jong talent een kans te bieden. Zo zijn ze zelf ook ooit begonnen.'Dat leverde ze zelfs een door de bandleden gesigneerde gitaar op, gehosseld dankzij warme contacten. 'Wij kennen de schoonvader van de bassist van Coldplay, Guy Berryman. Dus zo heeft Coldplay ons leren kennen', zegt Zuiderwijk met hoorbare trots.Op de vraag of hij had verwacht de honderdste uitzending te halen, reageert Zuiderwijk resoluut. 'Ja natuurlijk, gek!', klinkt het. 'Of ik gauw verveeld ben? Nee hoor, dit blijft een constante uitdaging. We gaan op naar de 200, zeker weten.'Voorlopig zijn er ook nog plannen genoeg. Zo wordt Parkroad Café vanaf volgende maand ook zichtbaar, omdat naast het radioprogramma er dan ook beelden via internet worden gestreamd. Tijdens het Life I Livefestival in Den Haag, voorheen beter bekend als Koninginnenach, komt er een zeven uur durende marathonuitzending vanuit het café. Ook die zal te horen zijn op Radio West.Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens vrijdagavond het jubileum op gepaste wijze vieren. 'Nou, dat lukt wel', zegt Zuiderwijk. 'Vanavond hebben we Join the Wolfpack op het podium en een afterparty met DJ Ziggy en Billy the Kit. Het begint om acht uur en iedereen is van harte welkom.' Ook zullen diverse prominenten te horen zijn die de programmamakers feliciteren. Naar verluidt is demissionair premier Mark Rutte één van hen, net als - hoe kan het ook anders - de leden van Coldplay.