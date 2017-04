Probleembrug in Alphen weer kapot: Koningin Julianabrug gaat niet meer dicht

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn werkt vrijdagmiddag niet. Even na 14.00 uur werd er een storing gemeld. Het beweegbare brugdeel wil niet volledig zakken.

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland is er een monteur onderweg.Wie er verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Volgens de provincie is de brug van de gemeente, maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het ding juist van de provincie is.Er is vaker gedoe geweest met de brug. Kort geleden waren er in twee maanden tijd minstens zes storingen . De gemeente Alphen aan den Rijn liet toen aan Omroep West weten dat de laatste defecten te maken hadden met de sensoren van de brug. De brug is sinds juni weer in gebruik nadat twee bouwkranen en een wegdek omvielen in de zomer van 2015.