Langer doorgaan met Jeffrey van As? 'Een man met veel voetbalverstand en ADO-verleden'

Manders en Van As bij Ajax - ADO (foto: OrangePictures.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag wil langer door met technisch manager Jeffey van As en volgens Joop Niezen is dat een goede zaak. 'Het is een man die veel verstand van het voetbal heeft en ook een ADO-verleden heeft', vertelt de trouwe volger, die bij iedere thuiswedstrijd aanwezig is.





'Daarnaast kent hij de omstandigheden waarbij een club in moeilijk vaarwater verkeert', vervolgt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. 'Dat heeft hij bij NAC ook meegemaakt. Ja, ik heb wel vertrouwen in hem.'

