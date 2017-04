Koningin Julianabrug Alphen weer open na storing

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Koningin Julianabrug in Alphen, die vrijdagmiddag bijna twee kapot was, doet het weer. Het beweegbare brugdeel wilde niet zakken, maar inmiddels is de brug dicht.

Het is niet bekend wat er mis was met het ding. Ook is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is. Volgens de provincie is de brug van de gemeente, maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het ding juist van de provincie is.Er zijn vaker problemen met de brug. In maart waren er in twee maanden tijd al zes storingen geweest.