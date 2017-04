Weer vijf jaar cel en tbs voor verkrachter hoogbejaarde vrouw (85)

DEN HAAG - Raymond S., de man die in de zomer van 2015 in Den Haag een 85-jarige vrouw in haar eigen huis verkrachtte, is vrijdag in hoger beroep door het gerechtshof in Den haag opnieuw veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. In 2016 legde de rechtbank S. dezelfde straf op.

Het Openbaar Ministerie was niet tevreden met die straf. Het OM was van mening dat die onvoldoende recht deed aan de ernst van de zaak, daarom eiste de aanklager in hoger beroep zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging.



De advocaat van S. had in hoger beroep vrijspraak geëist. Volgens hem had zijn client mogelijk onvrijwillig drugs ingenomen. Maar het gerechtshof ging daar niet in mee.



OM: 'Vrouw beleefde horrornacht'



S. klom in de nacht van 1 juli 2015 door het slaapkamerraam van het slachtoffer haar huis aan het Isabellaland in Den Haag binnen. Daarna heeft hij de bejaarde vrouw urenlang verkracht. Ook werd het slachtoffer beroofd, bedreigd met een schaar en geslagen met een zweep.



Raymond S. werd een dag later opgepakt na een DNA-match. Hij beweerde zich niets te herinneren. S. werd door deskundigen 'enigszins verminderd toerekeningsvatbaar' verklaard.



