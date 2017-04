Wolf van de A28 krijgt geen podium in Naturalis

'Werkzaamheden' aan een andere wolf in Naturalis. (Foto: Omroep West)

LEIDEN - De wolf die begin maart bij de A28 in Drenthe werd doodgereden, wordt toch niet opgezet en tentoongesteld in het Leidse museum Naturalis. Dat meldt RTV Noord.

Het skelet van de wolf wordt 'gemacereerd', wat inhoudt dat de weke delen met een speciale vloeistof van de botten wordt gescheiden. Dan worden de botten opgeslagen. Naturalis wil nog wel proberen de schedel te reconstrueren.



Volgens Pepijn Kamminga, de collectiebeheerder zoogdieren en vogels van Naturalis, wordt dat wel lastig. 'De schedel is zo verbrijzeld dat het ook mogelijk is dat de resten als een soort puzzel in een doosje bewaard gaan worden', zegt hij tegen RTV Noord. De huid van het dier wordt schoongemaakt, met katoen gevuld en opgerold. Zo kan hij voor later onderzoek bewaard worden.

De wolf, een jong wild mannetje van ongeveer anderhalf jaar oud, is recent overgebracht naar Naturalis. Twee andere wolven, die in 2013 en 2015 opdoken, zijn wel te zien in Naturalis.