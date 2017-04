Drechtbrug bij Leimuiden dit weekend dicht wegens werkzaamheden

Archieffoto N207 (foto: John van der Tol)

LEIMUIDEN - De Drechtbrug in Leimuiden is dit weekend dicht. De rijstroken op de brug worden maandag 17 april weer voor verkeer opengesteld. Dit weekend moet de brug nog worden afgesloten zodat de laatste werkzaamheden kunnen worden afgerond.

De N207 is gestremd vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan tot aan de rotonde Vriezenweg. De weg is sinds vrijdagavond 20.00 uur afgesloten.



Het vervangen van de Drechtbrug is onderdeel van de maatregelen die de provincie Zuid-Holland aan de N207 uitvoert ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio. Zo worden er extra rijstroken voor de R-net bus aangelegd, die hier vanaf eind 2017 gaat rijden.