‘Haagse Stationsbuurt wordt een fantastisch gebied’

DEN HAAG - ‘Een fantastisch aantrekkelijk en leefbaar gebied.’ Dat wordt de Haagse Stationsbuurt binnen afzienbare tijd, aldus wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).

Toen Wijsmuller bijna twintig jaar geleden in de gemeenteraad kwam, was het nog een noodgebied. ‘Een gebied met veel onveiligheid, verloedering en leegstand,’ herinnert de wethouder zich. Bijvoorbeeld de twee belastingkantoren, tegenover Hollands Spoor. Die stond jarenlang leeg. ‘Dat had een heel negatieve uitstraling op een belangrijke entree van Den Haag. Je voelde je hier unheimisch. Je voelde je onveilig.’Maar het ene complex is recent helemaal opgeknapt. Daarin zijn nu studentenwoningen gevestigd. Het andere wordt binnenkort onder handen genomen, maakte de gemeente donderdag bekend . Hierin komen woningen en een hotel.Het zijn voorbeelden van de enorme verandering die het gebied heeft doorgemaakt. Want naast het Strijkijzer is ook een enorm nieuw complex met 450 woningen bijna klaar. Hierin zijn 350 voor studenten en 100 voor starters. Op een lastig plekje, pal naast het spoor. Maar toch een voorbeeld voor de rest van Den Haag. ‘Want de stad groeit en dus moeten we gebruik maken van de schaarse grond die we hebben’, zegt Wijsmuller. Vooral in de driehoek tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI is er nog veel plek voor woningen Een van de sterke punten is dat het gebied ook vlak naast de kennis-as ligt, de spoorlijn tussen Amsterdam, Leiden, Delft en Rotterdam. ‘Den Haag ligt daar mooi tussenin. Dus studenten willen hier graag wonen’, merkt Wijsmuller.Ook in het voormalig Stationspostkantoor, net aan de andere kant van het spoor krijgt een nieuwe bestemming . Ook hier veel woningen. Verder werkt de gemeente aan een betere verbinding tussen Laak en het centrum door een de tunnel onder het station aan de andere kant ook open te maken. Bovendien wordt binnen afzienbare tijd de Stationsweg helemaal opnieuw ingericht, met bredere stoepen, meer ruimte voor de fiets en meer groen.Wijsmuller: ‘Iemand die nog het beeld heeft van twintig jaar geleden en over vijf jaar nog eens komt kijken, weet niet wat hij ziet.’