Nieuw woonproject in Leiden: Nederlandse les in ruil voor verhuishulp

Nederlandse les aan statushouders | Foto: Omroep West

LEIDEN - In Leiden is een nieuwe, bijzondere vorm van wonen gestart. Statushouders, studenten en mensen die lichte begeleiding nodig hebben, wonen samen in een oud bejaardenhuis. Voorwaarde is wel dat er echt een mix ontstaat en dat de bewoners bereid zijn om elkaar te helpen.

Het voormalige bejaardentehuis De Robijnhof in Leiden staat tijdelijk leeg. Eigenaar Libertas zocht daarom naar alternatieve woonvormen omdat de woningnood in Leiden hoog is. Sinds begin dit jaar wonen er twintig statushouders, 35 studenten en 30 mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, maar soms wat begeleiding nodig hebben.



Het gaat heel goed', zegt Sjors Gerritsen van Libertas. 'We hebben ook gezorgd dat mensen echt door elkaar heen wonen en dat ze bij elkaar passen zodat ze elkaar ook kunnen helpen.'



Cursus Nederlands



Zoé Rikken is student en kreeg in januari woonruimte in het pand. Ze helpt een groepje statushouders in de eetzaal van het voormalige bejaardenhuis. 'Deze les is eigenlijk ontstaan toen ik hier naartoe verhuisde', vertelt Zoé. 'Ze hielpen mij met verhuizen en toen zei ik dat ik hen wel wilde helpen met de Nederlandse taal.'



Een kamer kost 259 euro per maand, maar daar moeten de bewoners dan wel een paar uur per maand maatschappelijk werk voor doen. De nieuwe bewoners kunnen hier waarschijnlijk vijf jaar wonen. Daarna komen er sociale huurwoningen en verpleeghuiszorg op het terrein.