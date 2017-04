Meer buitenlandse paastoeristen en kerk profiteert mee

Foto: Omroep West

NOORDWIJK - Bijna 1 miljoen buitenlandse bezoekers reizen dit paasweekeinde af naar Nederland. En dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar. Door het wisselvallige weer kunnen de musea en attracties op veel bezoekers rekenen. Ook de hotels zijn drie dagen volgeboekt. Dat komt vooral doordat de paasvakantie samenvalt met de vakanties in Duitsland en België.

Pasen gaat eigenlijk niet om vermaak, maar om de wederopstanding van Jezus. Zou de kerk ook iets merken van de toename van toeristen? Dominee Janneke Nijboer van de PKN in Noordwijk beaamt dat toeristen vaak haar kerk bezoeken en de dienst meemaken. Ze gooit er regelmatig een woordje Duits of Frans door als er buitenlandse kerkgangers bij zijn.



Nijboer vindt het niet erg dat Pasen meer geassocieerd wordt met eten, meubelboulevards bezoeken en paaseieren. Ze ziet wel een verband tussen het plezier dat mensen hebben tijdens de paasdagen en het Christelijk paasfeest. 'Als mensen het vieren en bewust zijn van dat er iets bijzonders aan de hand is, komen ze misschien ook nog wel eens naar de kerk.'