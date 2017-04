Het kan weer: dag en nacht flappen tappen in De Lier

Foto: Archief

DE LIER - Het duurde bijna drie maanden, maar er is weer een pinautomaat in De Lier. Er is vrijdag een zogenoemde 'pinbox' geplaatst. Dat meldt mediapartner WOS.

Het Westlandse dorp moest het sinds januari zonder geldautomaat stellen die dag en nacht open is. De vorige geldautomaten stonden in een ruimte die inmiddels verhuurd is. Bij een aantal winkels staat weliswaar een pinautomaat, maar die ruimten zijn 's avonds en 's nachts gesloten.



Hoe lang de pinbox blijft staan is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat er een permanente oplossing komt in de buurt van de plek waar de oorspronkelijke automaat zat. Wanneer die er komt is nog onduidelijk.