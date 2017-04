Maurice Steijn keert met VVV-Venlo terug naar eredivisie

Vreugde bij VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Maurice Steijn is met VVV-Venlo gepromoveerd naar de eredivisie. De ploeg van de oud-trainer van ADO Den Haag won vrijdag met 2-1 bij RKC Waalwijk en is daarmee niet meer in te halen door de eerste achtervolgende ploeg die ook kan promoveren, SC Cambuur.





Periode in Den Haag



Steijn stond van de zomer van 2011 tot begin februari 2014 aan het roer bij ADO Den Haag. De coach werd halverwege het seizoen 2013/2014 de laan uitgestuurd vanwege slechte resultaten. Henk Fraser nam toen het stokje van hem over. In Venlo is Steijn bezig aan zijn derde seizoen.







Jong Ajax is de enige ploeg die de Venlonaren nog achterhalen, maar het tweede team van de Amsterdammers mag niet promoveren. VVV kan aanstaande maandag thuis tegen FC Emmen ook de titel in de Jupiler League veiligstellen.

Door: Sportredactie Correctie melden