Rechter weet dat man bij mishandeling betrokken was, maar kan hem niet veroordelen

DEN HAAG - 'Alle pijlen wijzen naar u', zei de politierechter vrijdagochtend tegen de 19-jarige H. De rechter is overtuigd dat de man betrokken was bij de mishandeling van een generatiegenoot, die verkering zou hebben met de zus van het verdachte. Het slachtoffer kreeg vorig jaar mei van een groepje klappen bij het tankstation van Shell op de Delftselaan in Den Haag. Ook werd hij tegen zijn hoofd geschopt.

H. ontkent dat hij er iets mee te maken heeft: 'Ik heb alleen een gesprekje gevoerd en toen ben ik weggegaan', was zijn verweer. Dat gesprekje vond plaats bij het Johan de Wit College, in de Haagse Zusterstraat, en werd opgenomen door camera's. Op de beelden was te zien dat de twee samen wegliepen. Daarna is het slachtoffer mishandeld, maar door wie? Daarover verschilden de meningen.Volgens de advocaat kon niet bewezen worden dat zijn cliënt er iets mee van doen had. Hij wilde dan ook vrijspraak. Het OM was minder mild en sprak van een 'pittige mishandeling met ernstig geweld. Volgens de officier van Justitie had het veel erger af kunnen lopen. Die eiste dan ook een gevangenisstraf van vier maanden waarvan twee voorwaardelijk.H. hoorde vrijdagochtend alles zwijgzaam aan. 'Ik zou het jammer vinden als ik hiervoor zou worden vervolgd, ik probeer mijn leven op de rit te krijgen'. H. woont nu in Londen bij zijn opa. Daar heeft hij een baan in de ict.Aan het eind van de zitting kwam de rechter tot de conclusie dat een veroordeling er niet inzat. 'Het is allemaal heel dun wat ik heb. De overtuiging dat u er bij betrokken was die heb ik wel, maar ik kan u er niet voor veroordelen.' En dus hoefde de verdachte niet de cel in. Hij kan met een gerust hart terug naar Londen. Wel bestaat een kans dat het OM beroep aantekent, daarvoor hebben ze twee weken de tijd.