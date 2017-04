Vroeg paasontbijt de mist in: McDonald's zit zonder eieren, geen Egg McMuffins

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Wie Pasen zegt, zegt natuurlijk eieren. En hoewel het nog een dagje te vroeg is, kun je best al trek krijgen in een Egg McMuffin. Maar in Wateringen vissen smulpapen deze zaterdagochtend achter het net, want de eieren zijn op. 'Tijdelijk Egg McMuffins uitverkocht. Excuses voor het ongemak', staat er te lezen op een briefje voor de ingang.

'Er is iets misgegaan, we wachten op de levering', zegt een medewerker desgevraagd tegen Omroep West. De medewerker erkent de ongelukkige timing, zo vlak voor pasen. 'Maar als het goed is komen ze later vandaag alsnog binnen.'



Bij andere filialen van de hamburgergigant lijkt er niks aan de hand. 'Wij hebben er genoeg op voorraad, bij ons kunt u gewoon langskomen', zegt een medewerker van het even verderop gelegen restaurant aan de Escamplaan in Den Haag. Veel animo leek er daar rond acht uur nog niet. 'Nee hoor, het is niet druk nu.' Het is dus met recht een Stille Zaterdag.