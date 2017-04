Wat voor weer wordt het met Pasen?

DEN HAAG - Een heerlijk zonnig paasweekend, met lekker weer om buiten te vertoeven? Of toch een druilerig weekend, met veel regen? We vroegen onze weerman Reinout van den Born van MeteoGroup wat we mogen verwachten.

'Het is een beetje van beide. Je ziet vooral Tweede Paasdag behoorlijk veel zon. Eerste Paasdag is er wat meer bewolking', zegt de meteoroloog. Hij geeft aan dat er beide dagen wat buien gaan vallen. Ook is er zelfs een kleine kans op hagel. 'Dat komt door een koude bovenlucht.'En echt warm wordt het ook al niet. 'Een graad of tien, dat is wat minder dan normaal.' Wordt Pasen dit jaar dan écht kouder dan afgelopen Kerst? 'Nou, toen werd het een graad of 12. Dus het zit er niet heel ver vandaan. Maar het goede nieuws is: de zon schijnt net zo warm als vorig jaar rond deze tijd. Dus áls die schijnt, dan voel je dat echt wel. Dan trap je er toch weer in en ben je aan het einde van de dag toch echt te warm aangekleed.'Toch moeten we niet bij de pakken neer gaan zitten, zegt rasoptimist Van den Born. 'Je moet toch gewoon naar buiten gaan, trek je niks aan van die buien. Wat je hebt gepland moet je gewoon door laten gaan hoor, het valt heus wel mee.' Wanneer de buien precies gaan vallen, in de ochtend of de middag, dat kan hij nog niet zeggen.'Het zal willekeurig zijn, verspreid over de dag. Een bui is het enige toevallige weerproces dat we hebben. Dat is de grote frustratie van veel mensen. Maar het grootste deel van de dag is het gewoon droog hoor.' Voor wie echt geen zin heeft in regen, heeft de weerman nog wel een tip: 'Direct aan zee schijnt de zon wat meer dan in het binnenland, want daar ontstaan de stapelwolken.' Niet verder vertellen...