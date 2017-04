We krijgen het weer op onze heupen: IKEA en meubelboulevard verwachten grote drukte met Pasen

Drukte bij Ikea in Delft met Pasen. Archieffoto: Robert Vos/ANP

DEN HAAG - Tweede Paasdag komt eraan en dat betekent voor veel mensen dat ze naar de meubelboulevard willen of naar het bekende Zweedse woonwarenhuis. Daar verwachten ze dan ook grote drukte, zo blijkt uit een rondgang van Omroep West. Duizenden mensen zullen weer in hun auto stappen op zoek naar dat ene bijzettafeltje of die mooie nieuwe bank.

'We hopen dat het gezellig druk wordt, en vanwege de weersverwachting ziet er gunstig uit voor ons', lacht marketingmedewerker Jolanda van den Ende van IKEA in Delft. 'Het gaat regenen en dan zoeken mensen indoor vermaak.' Toch is het niet alles goud wat er blinkt, constateert ze. 'Er zijn ook veel mensen met vakantie.'



Dat neemt niet weg dat er toch nog zo'n 9.000 bezoekers worden verwacht op Tweede Paasdag. Maar zo druk dat de afrit moet worden afgesloten, dat lijkt er niet in te zitten. 'Nee hoor, dat is al lang niet meer gebeurd. Zelfs niet afgelopen Kerst, terwijl de Kerstvakantie toch altijd onze drukste periode is.'



Drukte in Leiderdorp



Ook bij Wooon Leiderdorp, bij velen nog altijd beter bekend als het Meubelplein, maken ze zich op voor een grote toestroom aan kooplustigen. 'Het is altijd al druk op Tweede Paasdag, maar als je naar de weersomstandigheden kijkt... die zijn echt ideaal om te gaan winkelen', zegt Bart Keijzer van Wooon.



'Kijk, wordt het 30 graden met veel zon, dan hebben mensen andere plannen. Al wordt het dan ook druk. Maar met dit soort weer loop je echt over.' Toch hoeft het Leiderdorpse woonwinkelcentrum geen extra maatregelen te nemen. 'Nee hoor, dat hoeft niet. We hebben voldoende parkeercapaciteit, er zitten hier alleen kantoren. Dus we zijn royaal voorzien.' Keijzer kan geen goede schatting geven, maar denkt dat er zeker duizenden klanten komen deze maandag.



Drukte bij het ontbijt



Pasen staat natuurlijk voor veel mensen in het teken van een speciaal ontbijt. En juist het ontbijt is bij IKEA altijd al populair. Daarom wordt deze zaterdag, maar ook op Tweede Paasdag, afgeweken van het standaard menu, vertelt woordvoerder Van den Ende.



'We hebben een paasbuffet. Dan kunnen mensen zelf opscheppen. Je rekent dan af per gewicht. Daar zal het ook wel druk worden tussen elf en half zes', verwacht ze.



Ook eten in Leiderdorp



Bij Wooon Leiderdorp kan ook worden gegeten. 'Ja, ook wij verwachten dat het druk wordt vanwege de weersomstandigheden', zegt een medewerker van een horecagelegenheid op het Meubelplein tegen Omroep West. 'We hopen althans van wel. Wij zijn er klaar voor.'



Wie zondag, op Eerste Paasdag, denkt te gaan winkelen komt bedrogen uit. Dan is zowel IKEA in Delft als Wooon in Leiderdorp, net als vrijwel alle andere winkels in Nederland, gesloten.