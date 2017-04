Verkeersdrukte rond Keukenhof, nog meer files met Pasen

DEN HAAG - Het wordt dit weekend filerijden naar de Keukenhof. Dat verwacht de ANWB. Deze zaterdag waren in alle vroegte de eerste files al te zien, zo vertelt de van de radio bekende Dennis Mooij tegen Omroep West.

'We zagen vanochtend al wat korte file en verwachten hetzelfde aan het einde van de dag, al mensen tussen vier en zes op de terugweg gaan', zegt hij.Ook op Eerste en Tweede Paasdag moeten mensen rekening houden met files richting het park. 'Dat leverde in de ochtend gemiddeld zo'n tien minuten vertraging op voor wat betreft de N207 bij Hillegom.' Rond het middaguur was de vertraging opgelopen naar ongeveer een kwartier.Een echt alternatief is er volgens Mooij niet. 'Je kunt met het openbaar vervoer, maar er rijdt alleen een bus. Dus daarmee sta je dan ook in de file.'Volgens hem is het slim om niet per se vanaf de openingstijd om acht uur 's ochtends in de Keukenhof te willen zijn. 'Ik zou zeggen ga wat later en vertrek ook wat later, als het park al dicht is', aldus de filelezer.Mooij verwacht ook drukte rond de IKEA en de meubelboulevards . 'Maar dat zal minder zijn dan bij de Keukenhof.'Goed nieuws heeft hij ook: 'Het wordt niet echt mooi weer , dus richting het strand zal het niet zo druk zijn.'Volgens een woordvoerder van de Keukenhof kunnen bezoekers uit Zuid-Holland het beste de N206 nemen als alternatieve route. Hoeveel bezoekers ze dit weekend verwacht wil de woordvoerster niet zeggen. 'Het wordt een goed paasweekeinde, dat kan ik wel zeggen. Maar we komen pas achteraf met bezoekcijfers.'