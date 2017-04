Gevaarlijke molen in Haastrecht: bouten losgeschoten, wieken konden loskomen

Foto: Omroep West

HAASTRECHT - Er zijn 48 Nederlandse molens stilgelegd omdat er bouten kunnen losraken. Het risico bestaat dat de wieken niet goed blijven zitten. Bij twee molens, in Schiedam en Haastrecht, zijn al bouten losgeschoten, maar dat bleef verder zonder gevolgen.

De bouten zitten in het centrum van de wieken, bevestigt directeur Leo Endedijk van vereniging De Hollandsche Molen een bericht van de NOS. Volgens hem speelt het probleem alleen bij molens die de afgelopen tien jaar zijn voorzien van een bepaalde constructie. Nederland telt 1200 windmolens. Bij de overige bestaat geen enkel gevaar.



Nog onduidelijk is hoe het probleem kan worden opgelost. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt hard gewerkt om voor de Nationale Molendagen op 13 en 14 mei een advies te kunnen geven aan de gedupeerde eigenaren. Ook moet dan helder zijn wat het gaat kosten.



Overheid moet portemonnee trekken





Vereniging De Hollandsche Molen wil dat de overheid financieel bijspringt bij vervanging of reparatie, omdat de bewuste constructie is gebaseerd op richtlijnen van diezelfde overheid.