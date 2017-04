Q-koortspatiënten opnieuw naar de rechter

Rapport over Q-koortsvirus (foto: ANP Lex van Lieshout)

DEN HAAG - Bijna driehonderd Q-koortspatiënten die de overheid aansprakelijk stellen voor hun ziekte, gaan in beroep bij het gerechtshof tegen een uitspraak van de rechtbank in Den Haag in hun proces. De rechtbank oordeelde in januari dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld en zijn plicht niet had verzaakt bij de voorlichting over Q-koorts. Ook de genomen maatregelen waren voldoende.





De advocaten van de Q-koortspatiënten hebben al eerder aangekondigd dat ze bij een negatieve uitspraak in hoger beroep zullen gaan. Ze willen dat de overheid de materiële en immateriële schade vergoedt die de Q-koortspatiënten hebben geleden door de ziekte, die van dieren op mensen kan overgaan. Officieel zijn inmiddels 75 mensen overleden aan de gevolgen ervan, maar waarschijnlijk zijn het er meer. Sinds de uitspraak van de rechtbank is ook een van de bijna driehonderd eisers overleden, aldus Rohof.



Tegemoetkoming



Na de uitspraak in januari is er volgens de raadsman spontaan veel hulp gekomen uit wetenschappelijke, medische en diergeneeskundige hoek met gronden voor een hoger beroep. Daarnaast zei een Kamermeerderheid dat er toch een tegemoetkoming moet komen.



De ongekende Q-koortsepidemie raasde van 2007 tot 2010 vanuit Noord-Brabant door grote delen van Nederland. Ook het bedrijf van

