Wieken molen Katwijk aan den Rijn liggen al wekenlang stil

KATWIJK - Molen De Geregtigheid in Katwijk aan den Rijn ligt al vijf weken stil. Aanleiding is het risico dat de wieken kunnen loskomen door overbelaste bouten. Bij twee molens, in Schiedam en Haastrecht, zijn al bouten losgeschoten, maar dat bleef verder zonder gevolgen.

'Weken geleden kregen we van iemand van de gemeente te horen dat we de molen moesten stil leggen vanwege een mogelijk risico met de bouten. En sindsdien weten we niet wanneer we kunnen draaien of hoe we het probleem kunnen oplossen', aldus molenaarsvrouw mevrouw Bouma.De Geregtigheid is sinds 2013 weer in bedrijf en wordt er graan gemalen voor de lokale bakkerij. Toen de molen weer in gebruik werd genomen is een belangrijk historisch monument en het culturele erfgoed van Katwijk in ere hersteld. Hiermee ging de lang gekoesterde wens van de molenaar, maar ook van veel dorpsgenoten, de gemeente Katwijk én de Oranjevereniging, in vervulling.'Nu we al die weken stil liggen kunnen we niet zo heel veel. In het winkeltje in de molen verkoop ik nog meel dat we op voorraad hadden liggen en ik heb kant en klare meel die gemalen wordt door een molen in Zeeland. Leuk is anders, maar voor de veiligheid is het een goede zaak', zegt Bouma.De molenaar in Katwijk aan Zee is niet de enige molenaar die niet weet hoe het nu verder moet. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt hard gewerkt om voor de Nationale Molendagen op 13 en 14 mei een advies te kunnen geven aan de gedupeerde eigenaren . Ook moet dan helder zijn wat het gaat kosten. 'Tijdens de Nationale Molendagen gaan wij in ieder geval wel gewoon open, dan maar met wieken die stil liggen'.