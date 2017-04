FC Lisse in Bollenderby net te sterk voor Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys-speler Joost Leonard in duel met Niels Buijs van FC Lisse (foto: Orange Pictures)

REGIO - FC Lisse heeft de derby tegen Rijnsburgse Boys zaterdag op het nippertje gewonnen. In eigen huis schoot Rowdy van der Putten zijn ploeg vlak voor tijd naar de overwinning: 2-1. Door de winstpartij blijft FC Lisse koploper IJsselmeervogels op de hielen zitten.

De thuisploeg begon feller aan de kraker in de Bollenstreek, maar het leidde niet tot echte grote kansen. Het venijn in de staart van de aanval ontbrak telkens bij de Lissenaren. Het gemis van Martin van Eeuwijk (geschorst) was groot bij de thuisploeg.



Waar FC Lisse het dus naliet om te scoren, liet Rijnsburgse Boys de eigen aanhang wel juichen. Giovialli Serbony kreeg een voorzet op maat en kopte de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Brian van der Werff. FC Lisse was voor rust de betere, Rijnsburg de efficiëntste.



Afgekeurd



Na de onderbreking zag Rijnsburgse Boys twee goals afgekeurd worden. Steven Olsthoorn maakte er via een strafschop gelijk van en bracht de spanning weer volledig terug. Van der Putten tekende namens FC Lisse drie minuten voor het einde voor de winnende goal.



Rijnsburg moest winnen om mee te blijven doen in de strijd om de tweede periodetitel. Doordat concurrent Harkemase Boys met 2-2 gelijkspeelde en Rijnsburg dus met 2-1 onderuit ging, is de periodetitel naar Harkema gegaan.



Scoreverloop FC Lisse - Rijnsburgse Boys 2-1 (0-1): 0-1 Serbony, 1-1 Olsthoorn (strafschop), 2-1 Van der Putten



Door: Sportredactie Correctie melden