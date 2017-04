IJsselmeervogels walst na rust over Scheveningen heen: titelaspiraties vervlogen

Scheveningen-trainer John Blok (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De titelaspiraties van Scheveningen zijn na zaterdag zo goed als vervlogen. De ploeg van trainer John Blok ging op bezoek bij koploper IJsselmeervogels met 6-0 hard onderuit, waardoor de achterstand is opgelopen naar negen punten.

Het duel tussen de nummer een en drie van de derde divisie ging in de eerste helft nog gelijk op. Door een doelpunt van Sherwin Grot stonden de 'Vogels' bij de rust met 1-0 voor, maar dat had ook in het voordeel van Scheveningen kunnen zijn.



De groen-witten waren dus zeker niet kansloos, maar ze maakten het zichzelf na de rust wel heel erg moeilijk. IJsselmeervogels drong aan en kwam via Grot op 2-0. Dat bleek de genadeklap voor Scheveningen, want in een tijdsbestek van tien minuten liepen de gastheren via Berry Powel uit naar 4-0. Jeffrey Buitenhuis en Jeffrey van den Dikkenberg bepaalden de eindstand zelfs nog op 6-0.



Einde oefening



Over en sluiten dus voor Scheveningen. De eerste plaats is ver uit het zicht. Alleen FC Lisse staat nog dichtbij IJsselmeervogels. Het verschil tussen deze twee ploegen bedraagt drie punten. Volgende week staan zij tegenover elkaar.



Scoreverloop IJsselmeervogels - Scheveningen 6-0 (1-0): 1-0 Grot, 2-0 Grot, 3-0 Powel, 4-0 Powel, 5-0 Buitenhuis, 6-0 Van den Dikkenberg



