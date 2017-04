Quick Boys wint van SteDoCo en spoelt zure nasmaak weg

Quick Boys-speler Philippe den Hartog is blij met zijn goal (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Quick Boys heeft zich zaterdag hersteld van de zure nederlaag tegen Rijnsburgse Boys. Op het eigen sportpark werd een matig duel tegen SteDoCo met 1-0 over de streep getrokken.

Nadat de Katwijkers vorige week de spectaculaire derby tegen Rijnsburg teleurstellend verloren, wilde én kon Quick Boys zich revancheren. Beide ploegen staan in de middenmoot en spelen om des keizers baard. Maar, een winstpartij is natuurlijk altijd lekker.



Na iets minder dan een half uur spelen was het raak voor de gastheren. Philippe den Hartog was het eindstation van een prima aanval en liet het thuispubliek juichen. Beide ploegen zochten de aanval, maar voor rust viel er slechts een goal te noteren.



Gezapig



In de tweede helft deden ploegen totaal niet aan klantenbinding. Het spel was matig en er werden nauwelijks kansen gecreëerd. De stand bleef daardoor logischerwijs op 1-0 steken.



Scoreverloop Quick Boys - SteDoCo (1-0): 1-0 Den Hartog



