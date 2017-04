VVSB komt dichterbij de tweede plaats na zege op AFC

VVSB-speler Peet van der Slot kopt een vrije trap binnen (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - De spelers van VVSB zitten zondag met lekker gevoel aan het paasontbijt. De Noordwijkerhouters hebben dit weekend een dubbel programma. Zaterdag werd de eerste wedstrijd afgewerkt en die winnend afgesloten. AFC werd met 1-3 verslagen.

Het enige wat VVSB dit seizoen nog kan bereiken is de tweede plaats. In die strijd doen de paars-gelen nog volop mee. Met een wedstrijd minder heeft de ploeg namelijk maar drie punten minder dan Kozakken Boys, de huidig nummer twee.



Peet van der Slot zette VVSB na precies een half uur spelen op voorsprong. De verdediger stond op de juiste plaats om een vrije trap van Frans van Niel binnen te koppen. Vlak daarna verzuimde AFC de score weer gelijk te trekken. Doelman Ruben Valk was tot twee keer aan toe een sta-in-de-weg.



Geen spanning



Na rust verdubbelde Tommy Bekooij de marge via een strafschop. Maikey Parami maakte er ook nog 0-3 van. Matthijs Jesse deed namens AFC nog iets terug, maar die goal bracht de spanning niet meer terug.



Maandag, tweede paasdag, speelt VVSB het tweede inhaalduel om 14.00 uur thuis tegen FC Lienden. Regiogenoot Katwijk, dat ook in de tweede divisie uitkomt, is dit weekend vrij.



Scoreverloop AFC - VVSB 1-3 (0-1): 0-1 Van der Slot, 0-2 Bekooij (strafschop), 0-3 Parami, 1-3 Jesse



Door: Sportredactie Correctie melden