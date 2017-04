'Te druk met geweldig zijn'; tentoonstelling over vrouwen die kiezen voor de niqaab

Vrouwen die kiezen voor de niqaab (Foto: Saskia Aukema)

DEN HAAG - In het Nutshuis in Den Haag is dit voorjaar een fototentoonstelling over draagsters van een niqaab, het gewaad voor moslima's dat alleen de ogen vrijlaat. Fotografe Saskia Aukema portretteerde en interviewde er dertig bij hen thuis, in Engeland en Nederland.

De fotografe koos speciaal voor niqaabdraagsters in het Westen, waar het kledingstuk zo onder vuur ligt. Ze maakte een aantal portretten van dames in niqaab, maar meestal fotografeerde ze de vrouwen zonder en met de kleding die ze thuis dragen, als ze met familie zijn of alleen met hun man. De gezichten komen niet in beeld, wel bijvoorbeeld de handen die de kleding tonen.



De tentoonstelling kreeg als titel 'Too busy being awesome' ofwel 'Te druk met geweldig zijn'. De fotografe zag het citaat op het profielfotootje van één van de niqaabdraagsters met wie ze appte om een afspraak te maken. 'Je ziet als profielfotootjes veel tekstjes, humoristische en ook wel politieke. Dit vond ik zo'n verfrissende uitspraak en zo compleet in tegenstelling met de clichés.'



Verborgen schoonheid



Eenmaal bij de vrouwen thuis, ontdekte ze dat niqaabdraagsters daar weinig verschillen van andere vrouwen, vertelt Aukema. 'We hebben ook veel gelachen. Ik had eerder ook wel van die vooroordelen. Ik vond het er best eng en grauw uitzien en dacht: dat zijn vast heel strenge en serieuze mensen.'



Het werd Aukema duidelijk dat veel vrouwen gewoon van hun niqaab 'houden'. 'Het heeft uiteraard vaak met geloof te maken en de niqaab herinnert de vrouwen eraan dat ze het goede moeten doen. Er zijn er ook die een niqaab gewoon mooi vinden. En ik hoorde de vergelijking met de oester, die mooi blijft door zijn schelp en beschadigd kan raken daarbuiten.'



Powervrouwen



'Door de weerstand in het Westen en de wetten die er tegen in de maak zijn, rijst wel de vraag hoe sterk een vrouw moet zijn om nog een niqaab te dragen', aldus de fotografe. 'Ik heb de niqaab ook zelf een middag gedragen en dat was best een ervaring. Op een gegeven moment vergat ik het totdat ik doorhad dat iedereen naar me keek'.



'Too busy being awesome' is van 1 mei tot en met 8 juni te bezoeken in het Nutshuis in Den Haag.