'Boskabouters met smetvrees': anoniem briefje tegen 'de angstcultuur' duikt op

Het mysterieuze briefje. (Foto: Twitter Thea Rurup)

DEN HAAG - In de brievenbus van Hagenaar Hans Aalders dook zaterdagmorgen een bijzonder briefje op. Het papiertje waarschuwt voor de angstcultuur en claimt dat de media je bang maakt voor onder meer Roemenen, Joden, Moslims, Liechtensteiners en ‘verwarde boskabouters met smetvrees.’ Maar wie schreef het?

‘Ik heb geen idee, helaas,’ aldus Aalders. ‘Een of andere creatieve geest.’ Aalders, die in een flatgebouw aan het De Savornin Lohmanplein woont, vermoedt dat de hele flat een dergelijk briefje heeft ontvangen. ‘Ik kan er wel om lachen. Dat mensen die moeite nemen is toch geweldig? Het zijn van die kleine dingen waar je dag van opknapt.’



Het briefje sluit af met de oproep 'Laten we knuffelen en vrijen'.