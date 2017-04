Beklemmende voorstelling over de dood van Rishi maakt indruk op publiek

Theatervoorsteling Rishi | Foto: Firma Mes

DEN HAAG - Confronterend. Zo wordt de voorstelling Rishi van Firma Mes omschreven door het publiek. Al helemaal door mensen die dicht betrokken waren bij de dood van Rishi Chandrikasing, de 17-jarige Hagenaar die op Station Den Haag HS werd doodgeschoten door een politieagent.

Ryan Giasi was een goede vriend van Rishi. Hij ziet de voorstelling op vrijdagavond voor het eerst. Bij het tot stand komen van de voorstelling hebben de makers ook met hem gesproken over hoe hij alles van dichtbij heeft meegemaakt. De voorstelling maakt een diepe indruk op hem. Met name ook omdat de voorstelling een reconstructie is van de tragische dood van Rishi.



'Tijdens de rechtszaak waren videobeelden te zien van wat daar gebeurde', aldus Giasi. 'Als dat wordt nagespeeld dan komt dat ook weer naar boven. En als je daarover in gesprek gaat dan zie je die beelden weer terugkomen.'



Nagesprek



Na afloop van de gesprek blijft het merendeel van het publiek nog even hangen voor een nagesprek met de makers van de voorstelling. Het publiek is lovend. Niet alleen over de voorstelling, maar ook over de manier waarop alle betrokkenen vanuit hun eigen visie het verhaal kunnen vertellen.



Een bezoeker vat dat mooi samen: 'Dat er zoveel verschillende versies van de waarheid zijn. Dat je als publiek ook echt kan meevoelen in al die verschillende kanten van het verhaal van al die betrokkenen.'



De voorstelling Rishi van Firma Mes is van 18 tot en met 22 april nog te zien in Pakhuis De Règâh in Den Haag en gaat daarna op tournee door Nederland.