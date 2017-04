Hardleerse scooterrijder wordt twee keer aangehouden

Archieffoto

DEN HAAG - Er zijn dingen in het leven die je beter niet kunt doen. Rijden onder invloed is een van die dingen. Of het nou op een scooter, in een auto of op je scootmobiel is. Een scooterrijder uit Katwijk had dat na de eerste keer nog niet begrepen en is binnen 24 uur voor een tweede keer aangehouden.









Het rijbewijs van de bestuurder was de eerste keer al ingenomen. Waarom de bestuurder het nodig vond om opnieuw op de scooter te stappen met een glaasje op is niet bekend.