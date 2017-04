Juventus en Paris Saint-Germain voetballen bij Haagse club HVV

Teams uit binnen- en buitenland spelen op het Sterrentoernooi

DEN HAAG - Clubs uit Gent, Parijs en Turijn. De voetbalteams op het Sterrentoernooi komen van heine en verre naar Den Haag en dat kost HVV aardig wat regelwerk. 'We hebben zo'n honderd vrijwilligers. Ze beginnen straks al met het organiseren van het toernooi van volgend jaar', zegt jeugdvoorzitter René Marey.

Al voor de vijfde keer nodigt HVV binnen- en buitenlandse voetbalclubs uit om te schitteren op het Sterrentoernooi voor de jeugd. Nagenoeg alle clubs die meedoen hebben één of meerdere sterren op hun shirt, wat staat voor tien landstitels.



Dat geldt ook voor HVV. 'Wij zijn de enige amateurclub in Nederland met tien landstitels', vertelt Marey. 'De laatste keer dat we landkampioen werden was in 1914, best een tijdje geleden dus.' HVV is een van de oudste voetbalverenigingen. Ze bestaan al 130 jaar.



Patrick Kluivert



Aan het toernooi doen onder andere KAA Gent, PSV, Juventus en Paris Saint-Germain mee. Het 9-jarige zoontje van Patrick Kluivert, Shane Kluivert, speelt ook op het toernooi in het shirt van Paris Saint-Germain. Vader Kluivert is hoofdcoach van de Parijse voetbalclub.



